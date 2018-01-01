В этом стиле нет плавных линий и переходов, ведь четкие прямые линии прямоугольных столов и сервантов в совокупности придают интерьеру завершенность и атмосферу стабильности.

В отличие от помпезного и роскошного дворцового стиля, современная классика — легкая, лаконичная, сдержанная и элегантная — нравится многим и, что немаловажно, гораздо доступнее по цене.