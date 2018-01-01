Интерьер этой квартиры выглядит очень цельным и изящным. Для отделки подобраны светлые тона, которые зрительно увеличивают небольшое пространство. Мебель лаконичных форм достаточно функцональна и идеально вписывается в интерьер.
В компактной кухне удалось разместить все самое необходимое. Эргономичный гарнитур очень удобен в использовании, а по стилю полностью соответствует стилистической концепции современной классики.
Дизайн-проект необходим так как:
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