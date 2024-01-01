Дизайн-проект дома/коттеджа 86.29 м² Современный стиль для этажа частного дома в кп "серебряная лагуна"

Второй этаж этого частного дома выполнен в современном стиле с элементами лофт. Брутальные поверхности, кирпич, оригинальные светильники придают помещению ультрамодный вид. Пространство очень функционально и четко соответствует выбранной концепции.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.