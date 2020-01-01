Интерьер этой трехкомнатной квартиры выполнен в стиле лофт. Деревянные поверхности, кирпич, современные индустриальные светильники, а также металлические элементы декора придают помещению брутальный дух фабричного пространства. В интерьере преобладают характерные для лофтовой стилистики цвета, такие как терракотовый, серый, древесный. Пространство квартиры функционально и четко соответствует выбранной концепции.
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