Дизайн-проект этой трёхкомнатной квартиры воплощает лучшие традиции скандинавского стиля с лёгкими нотками Прованса. Пространство получилось лаконичным, функциональным и изысканным одновременно. В основе интерьера — характерные для скандинавской эстетики мягкие оттенки белого, голубого и фисташкового. Натуральные материалы в отделке и декоре придают помещениям особую атмосферу тепла и уюта. Каждая зона продумана до деталей, создавая ощущение цельности и гармонии во всём интерьере.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.