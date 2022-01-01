Интерьеры в стиле контемпорари полностью соответствуют современным требованиям комфорта и функциональности. Базовая палитра, выбранная для этой двухкомнатной квартиры, достаточно нейтральна и создает идеальную основу для более контрастных акцентов. Интересные формы и чистые линии - одна из главных особенностей интерьера в стиле контемпорари, нашла свое отражение в четкой геометрии потолков и стен, мебели и лаконичных предметах декора.
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