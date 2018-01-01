Проект этой небольшой квартиры выполнен в скандинавском стиле. Красивый лаконичный дизайн создает в помещении расслабляющую атмосферу и располагает к отдыху. В интерьере преобладают светлые тона, с использованием характерных для сканди белого, серго, голубого и цвета натурального дерева. В комнате спальную зону отделили реечными перегородками. Они визуально поделили пространство, не нарушив целостность помещения. В кухне функциональный гарнитур идеально вписали в пространство, оставив достаточно места для столовой зоны.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.