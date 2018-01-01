Скандинавский стиль не может не нравиться. Он располагает к себе, излучая необыкновенную легкость, естественность и простоту. Жителям холодных скандинавских стран не свойственна погоня за роскошью, при обустройстве своего жилья они отдают предпочтение уютному и теплому интерьеру. С каждым днем скандинавский стиль становится все более популярным, хотя чему здесь удивляться.
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