Дизайн-проект этой трехкомнатной квартиры, выполненный в стиле современная классика, получился очень изящным и гармоничным. Удачная комбинация цветов, и использованием бежевого, травянисто-зеленого, пыльно-розового и голубого делает интерьер особо привлекательным и эстетичным. Пространство кухни отделено от гостиной декоративной шторой. Это позволяет в случае необходимости сделать помещения более приватными и в то же время не разбивает целостность интерьера. Все комнаты в квартире не только красивы, но и функциональны.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.