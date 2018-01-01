В последнее время стиль контемпорари пользуется большой популярностью в сфере оформления интерьеров. Он отличается простотой и удобством и предполагает определенную свободу в выборе отделочных материалов, мебели и декора. Простые формы, характерные для данной стилистики, придают интерьеру этой квартиры целостность и графичную изысканность. Интерьер необычайно функционален и эстетически привлекателен.
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