Стиль контемпорари в оформлении жилого пространства четко отвечает современным требованиям комфорта и функциональности. Такая стилистика предоставляет большую свободу в выборе материалов, мебели и декора. Интерьер данной квартиры выполнен в светлых тонах, здесь присутствуют бежевый, белый и насыщенные оттенки синего цвета. Для пола дизайнеры выбрали ламинат под натуральное дерево. Он привносит особое тепло и помогает создать в квартире уютную атмосферу. Разноплановые светильники – эффектный способ декора, придающий каждой зоне квартиры свой неповторимый характер. Для кухни дизайнеры подобрали лаконичную и функциональную мебель, которая идеально соответствует основной стилистике квартиры.
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