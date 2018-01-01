Интерьер этого современного кафе выполнен в стиле лофт. Кирпичная кладка, отделка под бетон, индустриальные светильники и грубое напольное покрытие придают помещению брутальный дух фабричного пространства. В интерьере преобладают характерные для лофтовой стилистики цвета, такие как терракотовый, серый, графитовый с яркими акцентами в виде голубого и мятного цветов, использованных в некоторых зонах помещения. Удобная расстановка мебели позволяет провести время в кафе с максимальным комфортом.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.