Интерьер этой однокомнатной квартиры оформлен в современном стиле. Необычные дизайнерские приемы придают пространству целостность и гармонию. Разнообразные сценарии освещения создают настроение, а продуманная цветовая гамма подчеркивает уникальность помещения.
Интерьер этой однокомнатной квартиры оформлен в современном стиле. Необычные дизайнерские приемы придают пространству целостность и гармонию. Разнообразные сценарии освещения создают настроение, а продуманная цветовая гамма подчеркивает уникальность помещения.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.