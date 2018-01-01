Интерьер в стиле Контемпорари нельзя не отнести к традиционному стилю, цитирующему исторические эпохи, но при этом он соответствует современным требованиям комфорта, доступности и функциональности. Этот стиль подойдет тем, кто предпочитает простоту, удобство и практичность.

Квартира получилась очень яркой и насыщенной. Легкость компоновки, взаимозаменяемость предметов интерьера, возможность трансформации и интеграции мебели в уже существующую планировку позволяет максимально проявить индивидуальность хозяина дома. Геометрический рисунок на обоях создает намек на английскую классику. А фреска на стене и причудливая композиция из зеркал придают гостиной колониальный лоск.

Балдахин и светодиодные светильники в спальне растворяют границы комнаты, делая ее невероятно уютной и обволакивающей. Глядя на эту завораживающую картину, создается впечатление, будто лучи солнца пробиваются сквозь ветви деревьев и фантастическим образом переносят нас в уютный домик в сказочном лесу. Убаюкивающая атмосфера покоя и гармонии заставляет балансировать между сном и реальностью. Спокойные мягкие тона расслабляют и надевают нам на плечи невидимый плед из мира наших сокровенных желаний.

В каждом помещении чувствуется домашнее тепло и легкость. Веселый и притягательный желтый цвет плавно перетекает из комнаты в комнату, создавая солнечное настроение. Эта квартира словно маленький островок добра и нежности, где каждый предмет несет свое предназначение и радует владельцев безграничным позитивом.