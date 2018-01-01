Выразительный, яркий, современный - вот, пожалуй, основные характеристики, которые можно отнести к стилю модернизм. Интерьеры в этой стилистике всегда интересны и оригинальны.

Дизайн-проект этой трехкомнатной квартиры - отличный пример стиля модернизм. Обилие разнообразных фактур и цветов в отделке и оформлении интерьера делает его максимально эффектным и самобытным. Здесь в каждом помещении есть что-то особенное, и сложные архитектурные формы, и необычные арт-объекты.