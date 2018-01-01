Разрабатывая проект этой квартиры, дизайнеры руководствовались основными правилами скандинавского стиля. Интерьер нужно было сделать максимально просторным, светлым и уютным. В качестве основных тонов отделки выбрали белый, серый и бежевый, столь характерные для скандинавской стилистики. Мебель лаконичных форм не перегружает интерьер и помогает создать в нем ощущение простора. Кухонный гарнитур идеально вписан в пространство и отличается удобством и функциональностью. Большое эркерное окно позволило оборудовать комфортную рабочую зону прямо в гостиной.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.