Основные составляющие скандинавского стиля - уют и функционализм нашли свое отражение в интерьере этой трехкомнатной квартиры. В отделке пространства преобладает светлая цветовая гамма с более темными акцентами. Удобная мебель простых форм привлекает своим эстетическим видом. В этом интерьере каждый элемент функционален и соответствует общей дизайнерской концепции.
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