Дизайн-проект гостевого дома выполнен в стиле модернизм. Благодаря большим окнам пространство наполнено воздухом и естественным светом. Стильные металлические конструкции визуально зонируют помещение и придают ему нотки брутальности. Различные источники света также работают на пространство, придавая каждой зоне свой индивидуальный характер.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.