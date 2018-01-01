Модернизм – настоящая находка для владельцев квартир любого размера. Он одинаково восхитительно смотрится на разных площадях. Для данного стиля характерна практичность и функциональность.

Для воссоздания интерьера были использованы современные отделочные материалы. Плавность линий, применение креативных идей и нарушение четкой геометрии сделали помещение удивительно легким и комфортным. А широкий спектр цветовой гаммы притягивает взгляд и не позволяет остаться равнодушным.

Оформление квартиры в стиле модернизм подразумевает создание живого и яркого пространства. Можно использовать отделку в красных, черных, зеленых тонах. Однако не стоит забывать о создании нейтральной основы. Она необходима для гармоничного объединения всех имеющихся красок.

Интерьер в стиле модернизм придуман для тех, кто верен ценностям домашнего очага и гармонии, привержен идее сотворения красоты и считает, что главное в жизни – это индивидуальность.