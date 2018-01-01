Дизайн-проект этой квартиры, выполненный в стиле модернизм, получился очень стильным и современным. В кухне-гостиной разместили компактный мебельный гарнитур со встроенной техникой, обеденную группу и обустроили лаунж-зону с диваном и телевизором. Особое внимание в интерьере уделено цвету. Красивые оттенки серого и голубого, использованные не только в кухне-гостиной, но и в спальне, и в кабинете, красиво сочетаются между собой, делая пространство необычайно цельным и уютным. Большое внимание уделено освещению. Основные источники света дополнены локальными светильниками, которые обеспечивают квартиру мягким равномерным светом.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.