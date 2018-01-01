Светлые тёплые тона помогают расширить небольшое пространство и сделать его уютным. Деревянный потолок, кованная мебель и растительные узоры создают ощущение загородного домика, что делает пространство идеальным для отдыха. Так же предусмотрена небольшая, но функциональная рабочая зона. Несколько систем хранения позволит уместить все необходимые вещи. Изюминкой этого проекта можно считать кухню, которая нестандартно идёт на угол.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.