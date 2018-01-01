Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект квартиры-студии 33.0м2 стиль Кантри для жк серебряные звоны-2
Фото №2: Дизайн-проект квартиры-студии 33.0м2 стиль Кантри для жк серебряные звоны-2
Фото №3: Дизайн-проект квартиры-студии 33.0м2 стиль Кантри для жк серебряные звоны-2
Фото №4: Дизайн-проект квартиры-студии 33.0м2 стиль Кантри для жк серебряные звоны-2
Фото №5: Дизайн-проект квартиры-студии 33.0м2 стиль Кантри для жк серебряные звоны-2
Фото №6: Дизайн-проект квартиры-студии 33.0м2 стиль Кантри для жк серебряные звоны-2

Дизайн-проект квартиры-студии 33.0м²
стиль Кантри
для жк "серебряные звоны-2"

Стоимость разработки составила 19 990 р.
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Светлые тёплые тона помогают расширить небольшое пространство и сделать его уютным. Деревянный потолок, кованная мебель и растительные узоры создают ощущение загородного домика, что делает пространство идеальным для отдыха. Так же предусмотрена небольшая, но функциональная рабочая зона. Несколько систем хранения позволит уместить все необходимые вещи. Изюминкой этого проекта можно считать кухню, которая нестандартно идёт на угол.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля квартиры-студии19 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
Смотреть
3D тур
Фото №1: Дизайн-проект квартиры-студии 33.0м2 стиль Кантри для жк серебряные звоны-2Фото №2: Дизайн-проект квартиры-студии 33.0м2 стиль Кантри для жк серебряные звоны-2Фото №3: Дизайн-проект квартиры-студии 33.0м2 стиль Кантри для жк серебряные звоны-2Фото №4: Дизайн-проект квартиры-студии 33.0м2 стиль Кантри для жк серебряные звоны-2Фото №5: Дизайн-проект квартиры-студии 33.0м2 стиль Кантри для жк серебряные звоны-2Фото №6: Дизайн-проект квартиры-студии 33.0м2 стиль Кантри для жк серебряные звоны-2
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

Страницы дизайн-проекта
Каждый дизайн проект готовится индивидуально с нуля. Посмотрите что входит в состав дизайн проекта.
Стоимость дизайн проекта зависит от количества комнат. Ознакомьтесь с ценами.
Фото №1: Дизайн-проект квартиры-студии 33.0м2 стиль Кантри для жк серебряные звоны-2Фото №2: Дизайн-проект квартиры-студии 33.0м2 стиль Кантри для жк серебряные звоны-2Фото №3: Дизайн-проект квартиры-студии 33.0м2 стиль Кантри для жк серебряные звоны-2Фото №4: Дизайн-проект квартиры-студии 33.0м2 стиль Кантри для жк серебряные звоны-2Фото №5: Дизайн-проект квартиры-студии 33.0м2 стиль Кантри для жк серебряные звоны-2Фото №6: Дизайн-проект квартиры-студии 33.0м2 стиль Кантри для жк серебряные звоны-2
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