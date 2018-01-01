Двухкомнатная квартира в стиле прованс наполнена солнцем и светом. Этому способствует объединение зон кухни и гостиной, а также солнечная палитра: светлые желтые и белые тона. Объединение зон дают простор в интерьере.

Изобилие декоративных элементов, обои с цветочным принтом, использование натуральных материалов делают все помещения легкими и негромоздкими.