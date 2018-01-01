Скандинавский стиль поможет сделать любой интерьер теплым, уютным и красивым. Не стали исключением и эти апартаменты. Каждое помещение четырехкомнатной квартиры гармонично и наполнено умиротворением. Для отделки пространства подобраны натуральные материалы и спокойная цветовая гамма с использованием голубого, белого, розового и бежевого цветов. Практически во всех комнатах одна из стен украшена обоями с принтом. Такой дизайнерский прием позволяет расставить акценты и сделать пространство более интересным. Интерьер функционален и полностью соответствует выбранной сканди-стилистике.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.