Элегантная и гармоничная классика всегда актуальна. Интерьеры, выполненные в этом стиле, завораживают своей красотой и изысканностью. Дизайн-проект этой трехкомнатной квартиры выполнен в классическом стиле. Светлая гамма с использованием кремового, серого, бежевого, белого и золотистого цветов, сложные архитектурные формы, изящные элементы декора, таки как молдинги, карнизы, массивные стеклянные люстры, тяжелый текстиль - все это привносит в интерьер неповторимый дух изысканной классики.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.