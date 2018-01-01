Поскольку минимализм как стиль не придает пространству уюта, в проекте было сделана ставка на натуральные, природные материалы. Практически весь пол в квартире застелен доской белого дуба. Лишь в прихожей, санузле и на кухне использовали керамическую плитку под мрамор-смотрится стильно.
Так же в жилых помещениях-гостиной и спальне стены отделаны композитными панелями под дерево.
В целом квартира наполнена светом, что расширяет пространство визуально. За счет диодной подсветки потолка и белого цвета стен
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.