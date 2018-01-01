Поскольку минимализм как стиль не придает пространству уюта, в проекте было сделана ставка на натуральные, природные материалы. Практически весь пол в квартире застелен доской белого дуба. Лишь в прихожей, санузле и на кухне использовали керамическую плитку под мрамор-смотрится стильно.

Так же в жилых помещениях-гостиной и спальне стены отделаны композитными панелями под дерево.

В целом квартира наполнена светом, что расширяет пространство визуально. За счет диодной подсветки потолка и белого цвета стен