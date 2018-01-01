Дизайн этой типовой квартиры получился стильный, эстетичный и в то же время функциональный, с элементами американской классики: отсутствие вычурности, максимальный простор без загромождения мебелью и аксессуарами.

Небольшая площадь прихожей вытянутой формы использована функционально. Здесь оборудован достаточно вместительный шкаф, пуф, панель с крючками и главным элементом стало зеркало с фацетом. Оно придает интерьеру торжественный и немного таинственный вид.

Гостиная вмещает в себя просторный диван, кресло, небольшую рабочую зону с письменным столом, а также встроенные шкафы, которые просто необходимы в маленькой квартире, особенно учитывая, что нет отдельной кладовой. Главным элементом гостиной стал встраиваемый электрокамин в нише, который придает уют комнате, особенно зимой и в темное время.

Во всех помещениях, кроме санузла, стены декорированы «рамками» из молдингов, которые перекликаются с карнизами на потолке и плинтусами. Сложный узор таких молдингов делает излишним декор стен дополнительными аксессуарами.

Важны детали, разбавляющие спокойный оттенок стен и классические формы карнизов и добавляющие «свежести». Первое – это темные и черные детали интерьера: в комнатах – это элементы и детали мебели, на кухне – столешница, в санузле – мебельная раковина. Второе – использование свежего мятного цвета в кухонном гарнитуре, цветной мебели в гостиной и ярких подушек. Но, несмотря на это, интерьер всей квартиры создает впечатление гармонии и безмятежности.