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дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.2м2 стиль Современная классика п-44т, секция 1-1
Фото №2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.2м2 стиль Современная классика п-44т, секция 1-1
Фото №3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.2м2 стиль Современная классика п-44т, секция 1-1
Фото №4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.2м2 стиль Современная классика п-44т, секция 1-1
Фото №5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.2м2 стиль Современная классика п-44т, секция 1-1
Фото №6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.2м2 стиль Современная классика п-44т, секция 1-1

Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.2м²
стиль Современная классика
п-44т, секция 1-1

Стоимость разработки составила 29 990 р.
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Дизайн этой типовой квартиры получился стильный, эстетичный и в то же время функциональный, с элементами американской классики: отсутствие вычурности, максимальный простор без загромождения мебелью и аксессуарами.

Небольшая площадь прихожей вытянутой формы использована функционально. Здесь оборудован достаточно вместительный шкаф, пуф, панель с крючками и главным элементом стало зеркало с фацетом. Оно придает интерьеру торжественный и немного таинственный вид.

Гостиная вмещает в себя просторный диван, кресло, небольшую рабочую зону с письменным столом, а также встроенные шкафы, которые просто необходимы в маленькой квартире, особенно учитывая, что нет отдельной кладовой. Главным элементом гостиной стал встраиваемый электрокамин в нише, который придает уют комнате, особенно зимой и в темное время.

Во всех помещениях, кроме санузла, стены декорированы «рамками» из молдингов, которые перекликаются с карнизами на потолке и плинтусами. Сложный узор таких молдингов делает излишним декор стен дополнительными аксессуарами.

Важны детали, разбавляющие спокойный оттенок стен и классические формы карнизов и добавляющие «свежести». Первое – это темные и черные детали интерьера: в комнатах – это элементы и детали мебели, на кухне – столешница, в санузле – мебельная раковина. Второе – использование свежего мятного цвета в кухонном гарнитуре, цветной мебели в гостиной и ярких подушек. Но, несмотря на это, интерьер всей квартиры создает впечатление гармонии и безмятежности.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля однокомнатной квартиры29 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
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3D тур
Фото №1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.2м2 стиль Современная классика п-44т, секция 1-1Фото №2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.2м2 стиль Современная классика п-44т, секция 1-1Фото №3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.2м2 стиль Современная классика п-44т, секция 1-1Фото №4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.2м2 стиль Современная классика п-44т, секция 1-1Фото №5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.2м2 стиль Современная классика п-44т, секция 1-1Фото №6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.2м2 стиль Современная классика п-44т, секция 1-1
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

Страницы дизайн-проекта
Каждый дизайн проект готовится индивидуально с нуля. Посмотрите что входит в состав дизайн проекта.
Стоимость дизайн проекта зависит от количества комнат. Ознакомьтесь с ценами.
Фото №1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.2м2 стиль Современная классика п-44т, секция 1-1Фото №2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.2м2 стиль Современная классика п-44т, секция 1-1Фото №3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.2м2 стиль Современная классика п-44т, секция 1-1Фото №4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.2м2 стиль Современная классика п-44т, секция 1-1Фото №5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.2м2 стиль Современная классика п-44т, секция 1-1Фото №6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.2м2 стиль Современная классика п-44т, секция 1-1
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дизайн-проект
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за квартиру-студию
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