Дизайн-проект этого совмещенного санузла выполнен в современном стиле и отличается эргономичностью и эстетическим внешним видом. Комбинация деревянных текстур с поверхностями, выполненными под мрамор, идеально сочетаются в этом интерьере. Сантехника и элементы декора точно вписаны в пространство ванной и формируют в ней гармоничный ансамбль
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.