Скандинавский стиль - модное и актуальное направление в оформлении интерьера. Подойдет всем, кто не хочет радикальных решений, мечтает жить в просторном и светлом доме, чувствует стиль и тяготеет к мировым тенденциям.

Комфортный и при этом скромный дизайн, где основной задачей любого элемента интерьера становится его практическое использование.

Простые спокойные линии и формы, без сложных изгибов выражают философское отношение к жизни, она должна быть спокойной, без ненужных перегрузок и вселять уверенность в завтрашнем дне.

Большая часть стен отдана белому цвету, однотонная керамическая плитка, глянцевые и зеркальные дверцы встроенных шкафов преломляют свет. Деревянные полочки добавляют уюта, дополняют друг друга темно-серый пол и небольшой фрагмент стены, оформленный плиткой с геометрическим орнаментом.

Роль деликатного акцента играют светильники с красным проводом и картина, в теплой гамме, перекликающаяся по цвету с ними.

Сантехника ослепительно белая только строгой формы, как и заведено в данном стиле.