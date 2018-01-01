Подобные минималистичные интерьеры никогда не кажутся слишком холодными, чему способствует присутствие в них деревянных элементов и слоистых текстильных изделий.

Санузел сделан с основными чертами скандинавского стиля: сочетание белой плитки и керамогранита под натуральное дерево, почти полное отсутствие декора, яркое разноплановое освещение.