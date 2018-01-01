Последние годы особую популярность среди дизайна помещений приобретает скандинавский стиль. Он характеризуется сдержанностью и некоторой суровостью. Поэтому интерьер в скандинавском стиле содержит минимум декора и выполнен в естественных светлых тонах из простых материалов, но при этом в самобытности ему не откажешь. В этом стиле мы находим спокойствие , упорядоченность и гармонию.

Для нашего проекта мы взяли ванную комнату, которая вмещает в себя ванну и туалет. Поскольку дизайн совмещенного санузла несет не только функциональную, но и эмоциональную нагрузку, к его разработке следует подойти основательно.

Скандинавский стиль является спокойным, дружелюбным и довольно расслабляющим. Вот почему он идеально подходит для оформления этого помещения. Ведь именно здесь мы пытаемся создать уголок для отдыха и релаксации после долгого рабочего дня, здесь мы освобождаем голову от ненужных мыслей и заряжаемся позитивом. Комната получилась очень уютной, а темные оттенки обеспечивают необходимый визуальный контраст с белой сантехникой.

Красота и огромная функциональность этого интерьера привлекают многих . Его оценят как поклонники традиций, так и творческие личности. Главное в скандинавском дизайне — искренность и простота, которые позволят создать неповторимый и по-настоящему домашний интерьер.