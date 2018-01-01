Санузел, зачастую, самое маленькое, но, между тем, и самое необходимое помещение в доме. Оно обязано быть комфортным и красивым, ибо по утрам, умываясь бодрящей водой, мы смахиваем с себя остатки сна и готовимся к новым свершениям, а по вечерам – оставляем отрицательную энергию и усталость, накопившуюся за целый день. Все здесь должно быть прекрасно: и интерьер, и мебель, и оборудование, поэтому дизайн совмещенного санузла должен быть продуман до мелочей.

Данное помещение оформлено в светлых тонах, и несмотря на маленькую площадь, мебель и предметы интерьера гармонично сочетаются друг с другом, не вызывая ощущения "нагроможденности".