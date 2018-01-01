Каждый человек заботится о своем жилье, ведь всем нам хочется, чтобы оно было не только комфортным, но и красивым. А такое помещение, как санузел не должно остаться без внимания. К оформлению этой комнаты нужно отнестись с особой ответственностью, ведь именно здесь мы начинаем наше утро и получаем заряд энергии на весь предстоящий день.

Чтобы санузел был удобным и одновременно стильным, направление "современная классика" подойдет как нельзя кстати. Стиль объединяет в себе все необходимое: функциональность, современный дизайн, презентабельный внешний вид.

Делать уборную абсолютно белой вовсе не обязательно. Применять белый цвет безусловно рекомендуется, однако его необходимо разбавить другими цветами, иначе санузел станет похож на операционную, и в нем не будет ни уюта, ни индивидуальности.

Рациональное размещение сантехнического оборудования, качественные отделочные материалы и аксессуары, подобранные со вкусом, сделают даже небольшой совмещённый санузел таким же респектабельным, как и просторная ванная комната.