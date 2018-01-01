Данная спальня, выполненная в стиле контемпорари, привлекает своим ультрасовременным видом и модным дизайном. Светлая цветовая гамма, визуально увеличивает пространство, а сочетание различных текстур делает его интересным и уникальным. Так дерево здесь идеально миксуется с металлом, глянцем, стеклом, бархатом и мехом. Ансамбль дополняют разноплановые светильники и стильные элементы декора.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.