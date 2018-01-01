Дизайн-проект помещения, которое совмещает в себе две функциональные зоны - спальни и гостиной, выполнен в стиле лофт. Пространство зонировали сразу несколькими способами. Сначала его разделили с помощью отделки, декорировав стены в гостиной кирпичной кладкой, а в зоне спальни сделав их однотонными. Затем в дополнение к этому поставили брутальную этажерку, которая также визуальо разделила комнату на две части. В общем, интерьер получился очень гармоничным и целостным. Все черты, присущие стилю лофт, нашли отражение в этом пространстве.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.