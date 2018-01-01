Дизайн-проект спальни выполнен в скандинавском стиле с элементами лофта. Присоединение балкона значительно увеличило площадь помещения и позволило создать дополнительную зону, которую можно использовать как рабочий кабинет или место для отдыха. В целом, интерьер спальни получился достаточно минималистичным. Мебель, выполненная в белом цвете, выглядит лаконично и уместно в этом пространстве. Главный акцент в комнате дизайнер сделала на стену в изголовье кровати. Брутальная кирпичная кладка придает интерьеру ультрасовременный вид.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.