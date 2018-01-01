Подобные минималистичные интерьеры никогда не кажутся слишком холодными, чему способствует присутствие в них деревянных элементов и слоистых текстильных изделий.

Благодаря белым поверхностям стен и отделке деревом, зал по существу представляет собой воплощение основ скандинавского дизайна. А яркие акценты в виде потолочного светло-зеленого карниза и текстиля добавляют динамизм пространству и делают помещение более красочным.

Правильная организация мест для хранения – одна из первостепенных задач. Поэтому встроенный шкаф в спальне-гостиной выглядит здесь особенно естественно. Путем перепланировки пространство комнаты делится на две зоны – зона спальни с кроватью и зона гостиной с диваном и телевизором.