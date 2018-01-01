Дизайн-проект этой спальни выполнен в стиле современная классика. В качестве основных цветов оформления дизайнер использовал нейтральные варианты, такие как белый, сиреневый, сероватый. Такая палитра идеально подходит для спальни, так как не отвлекает внимания и позволяет в полной мере отдохнуть и расслабиться. Скошенный потолок дизайнер удачно обыграл, установив в этой зоне кресло и подставку с лампой. В результате получился отличный уголок для отдыха.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.