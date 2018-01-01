Классический в переводе с латинского "classicus" означает образец, эталон, идеал. Также, к категории классики относят всё то, что можно назвать типичным, общепринятым, традиционным. Выбрать классический стиль интерьера - значит сделать выбор в пользу проверенных временем дизайнерских приёмов и методов. Сегодня, этот стиль является одним из самых популярных, главным образом потому, что такие интерьеры не выходят из моды и всегда актуальны.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.