Все цвета гармонично сочетаются друг с другом, как бы перетекают из одного в другой. Шторы и мебель в этих тонах смотрятся особенно изящно. Этот прием создает мягкое пространство для отдыха и расслабления.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.