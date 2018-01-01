Эклектику считают одним из самых сложных стилей в оформлении интерьера. Но ведь чем сложнее, тем интереснее. В эклектичном пространстве черты разных стилей дополняют и подчеркивают друг друга. В интерьере этого дома все очень гармонично и идеально соответствует выбранной концепции. В качестве основных цветов использованы белый и различные оттенки серого, бежевого и коричневого. Необычное стилистическое решение, выбранное для отделки стен, дерево на потолке, большие панорамные окна, реечный декор - все это делает пространство необычайно интересным и самобытным. Такой интерьер хочется бесконечно рассматривать и вдохновляться.
Дизайн-проект необходим так как:
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