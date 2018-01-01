Скандинавский стиль - это стиль северных морей, лесной прохлады и неброской северной растительности. Это максимум света, солнечное настроение и необычайная функциональность. Скандинавское оформление подойдет тем, кто желает объединить тепло и уют с высокой функциональностью. Особенно гармонично и уместно этот стиль смотрится в спальне.

Данный стиль - это вершина вкуса, здесь должны присутствовать сдержанность и минимализм. Интерьер, выполненный в скандинавском стиле, очень легкий, светлый и спокойный. И если Вам порой хочется отстраниться от суеты большого города, то этот стиль будет отличным решением для оформления Вашего жилища.

Спальня в скандинавском стиле – это образец хорошего вкуса. В ее интерьере не встретишь вычурности, в ее дизайне нет огромного количества деталей и разнообразия оттенков. В такой комнате всегда светло. А окружающая обстановка всегда способствует расслаблению и продуктивному отдыху.

Комната для сна получилась очень комфортной и манящей. Мягкие естественные цвета успокаивают и вносят нотки умиротворения. В такой спальне так приятно просыпаться, а ворох мягких подушек переносит нас в сказочный мир добрых снов.