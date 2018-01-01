Гостиная и кухня выполнены в едином пространстве без перегородок. Однако визуальным делением служат декоративные элементы под дерево. Также, отделка стен является разграничением столовой зоны и гостиной. Силикатная декоративная штукатурка выполнена в столовой зоне, а облицовочный камень в гостиной. На лоджии, которая относится к гостиной устроена чиллаут зона, куда можно пригласить гостей.
Дизайн-проект необходим так как:
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