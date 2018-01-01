Скандинавский стиль отлично подходит для оформления спальни. Он неизменно функционален, прост и красив. Именно поэтому для декорирования этой комнаты дизайнер выбрала всеми любимый сканди. Главной особенностью интерьера является стена, облицованная ламинатом под светлое дерево. Такой дизайнерский прием позволяет визуально расширить пространство и сделать его более интересным для восприятия. Минималистичная мебель и элементы декора идеально вписаны в пространство и создают в нем атмосферу уюта и гармонии.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.