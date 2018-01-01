Каждый интерьер в стиле «модернизм» неповторим и уникален. Это направление подчеркивает тонкий вкус хозяев дома. Он восхищает, покоряет и очаровывает. Туалет, оформленный в этом стиле, отличает ощущение легкости и света. Все линии, предметы и тона гармонично сочетаются друг с другом, создавая единое уютное пространство.

Проект выполнен в светлых, спокойных и нейтральных тонах, что и придает ему универсальность.

«Модернизм» не теряет своей актуальности, не поддается веяниям моды, он декоративный и функциональный в равной степени.

Несмотря на маленький размер помещения, оно не должно терять своей практичности и обаяния. Здесь должно быть комфортно, уютно и тепло. Ведь даже такая небольшая комнатка является частью нашего мира, который мы называем родным домом.