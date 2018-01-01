Неоклассика или современная классика в интерьере — это воплощение сдержанной изысканности. Гармония и красота сочетаются с удобством и функциональностью. Это стиль, который подразумевает сохранение свободного пространства, практичность и невероятный уют.

В дизайн-проекте трехкомнатной квартиры четко прослеживаются черты, присущие этому стилю. Красивая эргономичная мебель, изящные элементы декора, элегантность в отделке интерьера - все это формирует ту самую неповторимую атмосферу спокойствия и умиротворения, присущую неоклассике.