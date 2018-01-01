Оригинальное оформление ванной комнаты в скандинавском стиле – прекрасный способ подчеркнуть свою индивидуальность, улучшить атмосферу в доме и увеличить уровень комфорта. Составляющие скандинавского стиля должны быть практичными. Стиль не подразумевает наличия роскоши и помпезности. Помещение должно быть светлым, простым и комфортным.

Скандинавский стиль характеризуется спокойствием, умиротворенностью и расслабляющим эффектом. Именно поэтому этот стиль идеально подходит для ванных комнат. Ведь ванная - место, где мы хотим расслабиться, принимая душ или ванну, и сбросить груз с плеч после тяжелого трудового дня.

Скандинавский стиль в интерьере ванной комнаты выглядит свежо, интересно и модно. Такой дизайн будет поражать всех своим теплом и домашним уютом. Вы непременно останетесь довольны атмосферой безмятежности и спокойствия, царящей именной в этом уголке вашего дома!