Суровость северных широт тяготеет к солнцу, свету и увеличению светового дня – это те элементы, недостаток которых заметен в трудном климате Скандинавии. Поэтому для интерьеров финских и норвежских домов, послуживших основой для стиля, характерны простые, лаконичные решения наполненные теплом и светом. Поэтому дизайн ванной в скандинавском стиле подарит вам комфорт и теплоту.
Дизайн-проект необходим так как:
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