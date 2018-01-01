Посмотрите, какая гармония царит в этой гостиной. Здесь нет ничего лишнего, все детали интерьера сочетаются между собой и создают эффектный классический ансамбль. Декоративные молдинги, которыми украшены стены, изысканная люстра и цветовая гамма, использованная в отделке помещения - все это формирует праздничную атмосферу и делает интерьер необычайно изысканным и утонченным.
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