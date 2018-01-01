Стиль прованс идеально подходит для оформления квартир и домов. Он привлекает своим особым колоритом и романтикой, которые присутствуют практически в любом французском интерьере. Прованс является своеобразным олицетворением тепла, покоя и уюта, присущих солнечному югу Франции.

Интерьер этой гостиной располагает к домашним посиделкам и неспешным разговорам, размеренному отдыху и приятному времяпрепровождению в кругу семьи или друзей.

Главный декоративный элемент комнаты - камин. Изящество его форм подчеркивают контрастные обои с изысканным принтом. Определенный шарм помещению придают два окна, декорированные на французский лад.