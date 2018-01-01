Стиль прованс идеально подходит для оформления квартир и домов. Он привлекает своим колоритом и романтикой, которые присутствуют практически в любом французском интерьере. Прованс является своеобразным олицетворением тепла, покоя и уюта, присущих солнечному югу Франции.
Интерьер этой гостиной располагает к домашним посиделкам и неспешным разговорам, размеренному отдыху и приятному времяпрепровождению в кругу семьи или друзей.
Обстановка комнаты отличается гармонией и изяществом. В центре композиции - диван с цветочным принтом, характерным для стиля прованс. Определенный шарм помещению придает изысканная деревянная мебель, которая подчеркивает французский характер помещения.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.